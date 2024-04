L1 ‍: Monaco, le dauphin ne flippe pas

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Dans une saison où l'AS Monaco alterne entre le bon et le mauvais, le club du Rocher a enfin trouvé sa dynamique et espère accrocher la deuxième place de la Ligue 1.

En 2022-2023, l'AS Monaco a gâché ses chances d'être européen avec une série de défaites en toute fin d'exercice. Sous les ordres d'Adi Hütter, les Monégasques sont plus rigoureux et savent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur dans ce sprint final. Grâce à une victoire 2-0 sur le terrain du Stade Brestois, ce week-end, l'ASM a repris la place de dauphin du PSG, Brest reculant d'un cran à cause de deux revers consécutifs. À l'inverse, Monaco est sur une série positive en Ligue 1 et n'a plus perdu depuis le 18 février, c'était contre le Stade Toulousain. Le prochain match est un véritable choc puisqu'il oppose le LOSC à Monaco. Lille n'est qu'à 3 points de son adversaire et pourrait donc reprendre la deuxième position. Un scénario inenvisageable pour l'entraîneur monégasque qui vise ouvertement cette place de vice-champion de France derrière le Paris Saint-Germain.

Lille est prévenu, Monaco veut tenir son objectif

Thilo Kehrer et Coach Hütter étaient en conférence de presse à la veille de la réception de Lille #ASMLOSC 🎙️👇 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 23, 2024

En conférence de presse, le coach monégasque assume ses ambitions. « On a de grands objectifs. On veut finir la saison à la 2e place, c'est notre grand objectif. Mercredi, ce sera un choc entre deux grosses équipes. Ils sont à 3 points derrière nous, on sait qu'ils ne doivent pas perdre. Mais je ne sais pas s'ils voudront jouer pour ne pas perdre ou pour gagner. On devra être agressif. Je suis très content du travail qu'on fait au quotidien. On défend très bien. On veut continuer à jouer vers l'avant et à avoir un football inspirant. Après ce match, ce ne sera pas fini, il y aura Lyon. En attendant, on est totalement concentrés sur le match de demain » a prévenu l'entraîneur autrichien à la veille de recevoir le LOSC au Stade Louis II. Le coach de 54 ans prévient ses concurrents, Monaco ne refera pas ses erreurs du passé.