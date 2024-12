Mohamed Henni payé pour casser des télés, L’Equipe s’insurge

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Spécialiste des médias et des droits TV pour L’Equipe, le journaliste Sacha Nokovitch a regretté dans les colonnes du quotidien national les excès de Mohamed Henni en marge des matchs de l’OM.

Les clubs français sont dans une situation financière très compliquée en raison de la crise des droits TV. Tout l’écosystème autour du football ne connait heureusement pas les mêmes difficultés. Les créateurs de contenus n’ont par exemple jamais été aussi nombreux, que ce soit sur les réseaux sociaux tels que TikTok, X ou Instagram mais également sur YouTube. L’un des plus célèbres d’entre eux n’est autre que Mohamed Henni, suivi par 2,1 millions de personnes sur la plateforme de vidéos. Le supporter de l’Olympique de Marseille a fait sa célébrité en cassant des télévisions de rage après les défaites de son club de coeur, mais aussi en se moquant de certains clubs ennemis tels que le Paris Saint-Germain par exemple.

Sacha Nokovitch ne comprend pas la popularité de Mohamed Henni

En effet, le créateur de contenus était dans les tribunes de Munich il y a quelques jours lors de la défaite du PSG. Mais on ne peut pas dire que tout le monde est fan de Mohamed Henni, notamment dans la profession du journalisme. Au détour d’un édito sur les réseaux sociaux et ses dérives, le journaliste Sacha Nokovitch a notamment révélé son avis peu flatteur sur les vidéos du supporter de l’OM.

« En France, Mohamed Henni continue de gagner sa vie en cassant des télés et des appartements à coups de hache, tout en hurlant des insanités autour des matchs de l’OM pour plus de 2 millions d’abonnés sur YouTube. Un concept… » a publié le spécialiste des médias pour le journal L’Equipe, qui goûte très peu à ce genre de vidéos. Mais il en faut pour tout le monde et il faut croire que certaines personnes apprécient les pétages de câble de Mohamed Henni, dont la dernière vidéo après OM-Monaco il y a cinq jours a par exemple été visionnée près de 200.000 fois.