Mbappé part, tant mieux pour la L1 et la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a décidé d’entamer un nouveau chapitre de sa carrière au Real Madrid. C’est évidemment une mauvaise nouvelle pour le club francilien. Mais pas forcément pour le championnat français et la Ligue de Football Professionnel.

Le message de Luis Enrique était clair. Interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé ce vendredi, l’entraîneur parisien a répété qu’aucun joueur n’était au-dessus du Paris Saint-Germain. Une manière d’assurer que le club de la capitale se remettra du départ de son attaquant en fin de contrat cet été. Il n’empêche que le champion de France en titre, qui souhaitait évidemment prolonger son numéro 7, risque de souffrir de son absence la saison prochaine.

Certains observateurs vont même plus loin en affirmant que la Ligue 1 dans son ensemble va subir les conséquences du départ de Kylian Mbappé. Ce n’est pourtant pas l’avis de l’entraîneur du LOSC Paulo Fonseca. « Je ne suis pas l’agent de Kylian. Nous voulons toujours les meilleurs joueurs pour notre championnat mais nous avons beaucoup de qualités pour continuer à en faire un des meilleurs championnats d’Europe, a rassuré le Portugais ce vendredi en conférence de presse. Le monde ne va pas s’arrêter si Kylian va à Madrid ou dans un autre club. »

Le suspense relancé ?

La planète foot continuera à tourner, y compris pour la Ligue de Football Professionnel. On pouvait craindre un coup dur pour l’instance en pleine négociations des droits TV du championnat avec les potentiels diffuseurs. Mais selon les informations de RMC, seules les discussions pour les droits à l’international, où la cote de Kylian Mbappé est très élevée, pourraient être affectées.

En ce qui concerne les chaînes en France, nos confrères assurent que la Ligue 1 reste une compétition intéressante grâce aux rivalités entre certaines équipes et à son homogénéité. On peut effectivement penser qu’un Paris Saint-Germain sans sa star, et malgré un gros recrutement à prévoir, sera moins dominateur la saison prochaine. Les diffuseurs pourraient donc être séduits en pensant à une course au titre totalement relancée.