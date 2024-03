Luis Fernandez a une idée révolutionnaire pour les arbitres

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

L'arbitrage français traverse une nouvelle crise et c'est peu dire que la grogne monte sur les terrains de Ligue 1 face à des décisions parfois incohérentes. Luis Fernandez soumet une proposition pour changer cela.

Il ne se passe pas une journée de championnat de Ligue 1 sans qu'une polémique liée à une décision d'un arbitre pose des problèmes. Et notamment lorsque la VAR est utilisée. Comme si cela ne suffisait, on a appris que dans les instances de l'arbitrage français, une vraie guerre des egos est en cours, Stéphane Lannoy, directeur technique chargé de l'arbitrage professionnel en France, étant même convoqué par la Fédération française de football pour un possible limogeage. C'est dans ce climat que Luis Fernandez estime qu'il faut clairement que les choses changent pour les arbitres tricolores et l'ancien joueur donne dans le Journal Du Dimanche une idée afin de permettre aux choses de s'améliorer rapidement et durablement avant que la situation ne devienne trop chaotique.

Un trio identique pour toute la saison en Ligue 1

OL-Nice : Turpin n'est plus l'arbitre français numéro 1 https://t.co/ah7X5zfOpl — Foot01.com (@Foot01_com) February 25, 2024

L'ancien milieu de terrain tricolore, qui a également été entraîneur et occupe désormais un poste de consultant sur Beinsports, estime que l'organisation arbitrale doit changer drastiquement. « J’ai une proposition à faire : les trois arbitres actuellement en charge dans le foot pro – le principal sur le terrain, le quatrième au bord du terrain et celui qui officie à la vidéo – pourraient former une seule équipe durant la saison pour améliorer leur relation, renforcer leur complicité, leur efficacité. Chacun prendrait à tour de rôle le terrain, le bord du terrain et la vidéo, et on donnerait une prime exceptionnelle en fin de saison aux meilleures d'entre elles. Ils pourraient être accompagnés d'un ancien arbitre et d'un ancien joueur pour les aider, les conseiller si besoin. Le climat est trop tendu aujourd'hui, il y a trop d'ego. Les arbitres devraient être ensemble, ne pas se faire des enfants dans le dos. Cela améliorerait les choses », explique Luis Fernandez. A voir si du côté de la FFF, qui organise l'arbitrage en Ligue 1, on sera sensible aux arguments de l'ancien joueur.