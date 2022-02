LOSC - PSG : Quelle heure et quelle chaîne pour regarder ce match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Sorti de la Coupe de France par Nice en début de semaine, le Paris Saint-Germain va tenter de se rassurer face au LOSC, le champion de France en titre, ce dimanche soir.

Quelle heure pour regarder LOSC - PSG ?

Si le choc entre Monaco et l’OL aurait également pu avoir les honneurs du dimanche soir, ce LOSC-PSG mérite aussi son statut d’affiche. Puisque ce dimanche 6 février à 20h45, c’est le leader de la Ligue 1 qui se déplacera sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy pour affronter le dernier champion de France. Ce match sera arbitré par François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre LOSC - PSG ?

Comme chaque match du dimanche soir, ce choc entre Lille et Paris sera diffusé sur le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Vidéo. Pour cette rencontre, Julien Brun et Benoit Cheyrou seront aux commentaires. David Astorga sera en bord terrain, alors que le journaliste Thibault Le Rol et son consultant de luxe Thierry Henry seront à la présentation.

Les compos probables de LOSC - PSG :

Tombé à Brest le 22 janvier dernier, le LOSC va tenter de remettre la marche avant contre le PSG. Si rien ne sera facile, le groupe de Jocelyn Gourvennec sera au complet ou presque, vu que seuls Jardim et Xeka seront absents.

La compo probable du LOSC : Grbic - Djalo, Fonte, Botman, Mandava - Weah, André, Renato Sanches, Bamba - David, Yilmaz.

Afin de conserver sa confortable avance en tête de la L1, le PSG veut faire un bon résultat à Lille. Pour cela, Mauricio Pochettino pourra compter sur un groupe un peu plus fourni que ces derniers temps. Puisque l’entraîneur francilien va récupérer ses internationaux, comme Di Maria, Marquinhos, Hakimi ou Navas. Par contre, Gueye, Diallo (CAN), Neymar (reprise), Ramos (mollet) et Wijnaldum (cheville gauche) seront notamment absents.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Danilo, Verratti, Paredes - Messi, Mbappé, Di Maria.