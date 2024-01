Lille dispose de Lorient et se rapproche du podium

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - 18e journée

Stade : Pierre Mauroy

Score : LOSC 3-0 FC Lorient

Buts pour Lille : Jonathan David (37e), Rémy Cabella (90e), Edon Zhegrova (90e+3)

Après trois matchs sans victoire en Ligue 1, Lille devait absolument renouer avec le succès. Grâce à une réalisation de Jonathan David et des buts en fin de match de Cabella et de Zhegrova, le club nordiste se rapproche du podium et enfonce encore plus les Lorientais.

Suite aux défaites de l'AS Monaco et de l'OGC Nice, Lille devait impérativement remporter son match contre le FC Lorient pour se rapprocher du podium. Très entreprenant dès le début de la rencontre, le LOSC a ouvert le score grâce au sixième but en Ligue 1 cette saison de Jonathan David qui fête parfaitement ses 24 bougies. Après son triplé inscrit en Coupe de France, le Canadien trouve une nouvelle fois le chemin des filets, bien trouvé par Angel Gomes. Les Dogues sont finalement parvenus à inscrire deux buts en fin de match grâce à Cabella puis Edon Zhegrova après un petit festival. Les Merlus ne se sont pas montrés dangereux, ne tirant qu'à une seule reprise durant le match, pour une frappe non cadrée. Lille reste cinquième du championnat mais revient à seulement deux points de Monaco, troisième. Tandis que le FC Lorient poursuit sa mauvaise série avec une 17e place. Lors de la prochaine journée, Lorient recevra Le Havre et Lille se déplacera à Montpellier.