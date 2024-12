Ligue 1 à la télé, l'ancienne star de Canal+ frappe fort

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Canal+ a définitivement tourné la page de la Ligue 1 cette saison puisque la chaîne cryptée ne diffuse plus une seule rencontre du Championnat de France. Et une de ses anciennes vedettes estime que ce choix est le bon.

Faute d'avoir le choix, la Ligue de Football Professionnel a décidé cet été de vendre à DAZN et Beinsports les droits de diffusion de la Ligue 1. Et comme la LFP a refusé que la chaîne sportive franco-qatarie co-diffuse, sans condition, son match, pourquoi pas sur Canal+. Résultat, la Ligue 1 a totalement disparu des programmes de la chaîne qui a pourtant pendant longtemps assuré la promotion et le financement du championnat de L1.

Et rien ne dit que le groupe Canal+, désormais côté en bourse du côté de Londres, reviendra un jour à la table des négociations, des investissements majeurs ayant été faits à destination du Top 14 de rugby, de la Formule 1 et surtout de la Ligue des champions et l'Europa League pour lesquelles C+ paie 480 millions d'euros par an, créant dans la foulée 18 chaînes pour tout diffuser. Même s'il a quitté Canal+ dans les conditions que l'on sait, Pierre Ménès estime que Maxime Saada et les propriétaires du groupe ont bien fait de tourner le dos à la Ligue 1 compte tenu du comportement de la LFP et des clubs à son encontre.

Canal+ dit adieu à la L1, Pierre Ménès applaudit

Sur sa chaîne Youtube, l'ancienne star du Canal Football Club dit tout le bien qu'il pense de cette décision radicale de son ancien employeur. « À titre personnel, je ne peux que regretter la façon honteuse dont la Ligue traite Canal+ depuis des années. Je trouve que Canal+ a très bien réagi en se retirant de la Ligue 1 et en faisant all-in sur la Ligue des champions. Les difficultés dramatiques de DAZN avec la Ligue 1 montrent que Canal ne s’est pas trompé, comme Canal ne s’est pas trompé en retirant ses chaînes de la TNT. Je pense que Canal est suffisamment puissant et est géré par des gens suffisamment intelligents, pour qu’on ne leur fasse pas », a expliqué Pierre Ménès, pas mécontent de voir que Canal+ n'a pas cédé aux appels lancés par différents dirigeants de clubs de Ligue 1, lesquels ont pensé jusqu'au bout que la chaîne cryptée allait faire une offre plutôt que laisser le football français en crise.