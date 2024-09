LFP ‍: Labrune pire président de l'histoire, Riolo s'acharne

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Jamais une élection pour la présidence de la LFP n’a été aussi médiatisée alors que Vincent Labrune sera opposé à Cyril Linette le 10 septembre prochain. Entre les deux, le coeur de Daniel Riolo ne balance pas.

Depuis plusieurs mois, le journaliste de RMC dit tout le mal qu’il pense de Vincent Labrune et dans l’After Foot, l’éditorialiste en a remis une pièce. A l’heure où Cyril Linette a laborieusement obtenu les parrainages nécessaires pour se présenter face au président sortant de la LFP, ce dernier demeure grandissime favori. Ses liens avec Nasser Al-Khelaïfi et d’autres présidents de Ligue 1 comme Laurent Nicollin ou Jean-Pierre Caillot font de Vincent Labrune un candidat difficile à battre et pourtant, son départ est indispensable pour la vie du football français aux yeux de Daniel Riolo.

Vincent Labrune attaqué sur la Chaîne L’Equipe, c'est violent https://t.co/RPbQJT08ag — Foot01.com (@Foot01_com) September 3, 2024

Sur les ondes, le journaliste de RMC en a remis une couche en estimant que Vincent Labrune était le pire président de l’histoire de la LFP. Par ailleurs, il en appelle à Philippe Diallo, actuel patron de la Fédération française de Football ainsi qu’à Marc Keller, homme clé du Comex de la FFF, pour faire bouger les choses. « C’est en train de devenir une campagne électorale comme on n’a jamais eu. Labrune est persuadé que j’en fais une histoire personnelle mais moi je juge uniquement la LFP. Vincent Labrune, sa vie, son oeuvre, avant et après, j’en ai rien à cirer. Ce qui m’intéresse c’est la LFP et l’avenir du football français qui est en perdition » a lancé Daniel Riolo sur RMC avant de poursuivre.

Daniel Riolo insiste pour le départ de Vincent Labrune

« Je pense qu’il doit s’en aller, car on n'a jamais eu un président aussi mauvais, ça n’a rien à voir avec lui personnellement. Lui personnellement en revanche en a après moi car depuis 2009, il essaie de me faire virer. Il a fait virer des gens à Canal+, c’est quelque chose qu’il fait. Des mecs peuvent faire basculer cette élection, je pense à deux gars. Le premier, c'est Philippe Diallo, qui veut continuer à être président de la FFF, ça m’a l’air d’être un honnête homme, ça l'honorerait de parler sur les manigances que l’on voit à longueur de temps. Il doit faire le ménage. Le deuxième, c'est Marc Keller, s’il pouvait être courageux et se dire que l’on ne peut pas continuer comme ça » estime le journaliste, lequel espère de tout coeur que Vincent Labrune sera battu le 10 septembre prochain. La question est maintenant de savoir si Cyril Linette sera suffisamment soutenu par les membres du conseil d’administration de la LFP ainsi que par les familles du football français pour faire vaciller l’ancien président de l’OM, ce qui reste à voir.