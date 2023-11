Lens et Lorient restent bons amis

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

11e journée de Ligue 1

Stade du Moustoir

Le FC Lorient et le Racing Club de Lens font match nul 0-0

Amis dans la vie, les entraîneurs Franck Haise et Régis Le Bris le resteront après cette rencontre. Le Racing Club de Lens n’a pu obtenir qu’un match nul (0-0) à Lorient ce samedi. Un résultat frustrant pour des Sang et Or globalement dominateurs. Malgré des conditions parfois difficiles, avec de fortes pluies et du vent, le vice-champion de France en titre parvenait à se procurer des occasions grâce à Fulgini en première période, mais le milieu offensif se heurtait à un excellent Mvogo dans la cage.

❌ But refusé au @FCLorient, ça se joue à quelques centimètres !#FCLRCL pic.twitter.com/61Fy6dEkDk — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) November 4, 2023

En revanche, le gardien des Merlus ne pouvait rien sur la frappe exceptionnelle de Sotoca… qui terminait sur la barre au retour des vestiaires ! Franck Haise lançait alors son attaquant Wahi, remplaçant au coup d’envoi, mais l’ex-Montpelliérain était neutralisé par Mvogo à deux reprises. A noter que Lorient se procurait également quelques situations, surtout par l’intermédiaire de Kroupi, dont le but de la tête était refusé pour un léger hors-jeu, avant son duel perdu contre le portier lensois Samba ! Les deux équipes se séparaient donc sur un match nul qui n'arrange personne.