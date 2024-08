Lens confirme sa belle forme contre Brest

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

2e journée de Ligue 1 au Stade Bollaert

Lens - Brest : 2-0

Buts : Chavez (19e) et Le Cardinal (45e csc) pour Lens

Carton rouge : Machado (87e) pour Lens

Malgré une équipe très remaniée, Lens a confirmé sa belle forme en enchainant une troisième victoire toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, ce dimanche après-midi en venant à bout de Brest (2-0).

Vainqueur lors de la première journée à Angers, Lens sortait d'un match éreintant contre le Panathinaikos en barrage aller de la Conférence League. C'est d'ailleurs pour cette raison que Will Still a pris la décision d'aligner une équipe très remaniée ce dimanche face à Brest. Malgré les nombreux changements opérés, les Sang et Or ont confirmé leur excellent début de saison en infligeant au club breton une défaite logique (2-0). Le travail a été fait dès la première période avec des buts de Chavez et de Le Cardinal, contre son camp. La seconde mi-temps était logiquement moins rythmée mais cela n'avait pas grande importance pour Lens, qui enchaine et qui prépare de la meilleure des façons sont déplacement en Grèce ce jeudi. Le seul point noir de l'après-midi sera l'exclusion de Machado, quelques minutes seulement après son entrée en jeu.