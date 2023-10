Le troll énorme de Canal+ envers la LFP

Dans : Ligue 1.

Ce mardi 17 octobre était une journée décisive pour l'avenir du football français. La LFP a annoncé via un communiqué qu'aucun lot des droits TV n'avait été attribué à un ou plusieurs diffuseurs. Canal + qui n'a pas participé à cet appel d'offres, n'a pas hésité à glisser un petit tacle à la LFP.

En dépit de plusieurs acteurs qui ont participé à l'appel d'offres pour les droits de la Ligue 1, aucun diffuseur n'a été pour le moment trouvé par la LFP. Warner Bros Discovery n'a pas déposé de dossier, tout comme Amazon qui détient pour le moment les droits du championnat de France. BeIn Sports et DAZN ont présenté leur projet respectif, sans parvenir à un accord avec le prix de réserve affiché par la LFP. Les négociations vont donc devoir se poursuivre pour trouver qui aura les droits de la période 2024-2029. À cette occasion, Canal + s'est moqué de la LFP avec un film promotionnel de tous les événements qui vont se dérouler sur la chaîne durant cette période dans une publicité au timing loin d'être hasardeux.

Canal tacle la LFP, ça joue

Avec CANAL+, le sport n’a jamais été aussi grand.



Toutes les compétitions majeures sont ici, en intégralité, et pour longtemps. pic.twitter.com/VJtbXaNreM — CANAL+ (@canalplus) October 17, 2023

La Ligue des Champions, l'Europa League, le Top 14 jusqu'en 2027. La Premier League jusqu'en 2028. La D1 Akerma, la Moto GP, la Formule 1 jusqu'en 2029. Voici les grandes compétitions qui seront à voir sur Canal + pendant les prochaines années. Une réaction pas étonnante du groupe Canal qui n'a pas participé à l'appel d'offres de la LFP pour les droits de la Ligue 1 et qui se moque donc de ce premier échec. Ce troll a fait réagir de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. « Le pied de nez à la LFP est fantastique. », « Beau troll à la LFP. », « Ce timing ! », « C'est le moment de vous réveiller, de récupérer les droits pour vos abonnés et votre chaîne foot, en mettant une cartouche à la LFP et Labrune le prétentieux. », « Reprenez la L1 et réduisez à 16 clubs. » Visiblement, certaines personnes ont apprécié le tacle de Canal + qui devrait probablement dire adieu à la Ligue 1 d'ici quelques mois.