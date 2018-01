Le recordman Cavani fait sa fête à Montpellier

Dans : Ligue 1, PSG, MHSC.

Pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a totalement surclassé Montpellier (4-0) ce samedi. Auteur de l’ouverture du score, Edinson Cavani est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club francilien.

Ça y est, c’est fait, Edinson Cavani est le seul meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain ! L’attaquant uruguayen a profité d’une balade parisienne contre Montpellier pour inscrire son 157e but avec le club de la capitale. Et ce dès la 11e minute, lorsque l’avant-centre servi par Rabiot n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (1-0), avant d’aller fêter son record avec un Parc des Princes euphorique !

Même l’arbitre Frank Schneider semblait désolé de devoir donner un carton jaune à Cavani, qui venait d’offrir son maillot au public. Et les Montpelliérains dans tout ça ? Des figurants ou presque. La meilleure défense du championnat, privé de ses latéraux Roussillon et Aguilar, voyait Draxler manquer ses trois grosses occasions. Pas de quoi gâcher la fête puisque Neymar, sur un penalty obtenu par l’Allemand, doublait la mise (2-0, 40e) et marquait le 2 000e but du PSG dans l’histoire du championnat. Et cette fois, le Brésilien n’était pas sifflé…

Neymar fait plaisir au Parc

Au contraire, l’ex-Barcelonais enchantait les supporters avec de jolies gestes techniques, dans une deuxième période assez pauvre. Il fallait attendre la 70e pour voir un très bon Di Maria inscrire le troisième but (3-0) sur un centre de Meunier. Puis c’est à nouveau Neymar, avec Cavani à la passe, qui terminait le spectacle (4-0, 82e). Victoire du PSG qui peut fêter le record de son buteur.