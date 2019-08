Le PSG tombe déjà, Rennes frappe fort

Dans : Ligue 1, Rennes, PSG.

Rennes bat le PSG 2-1

Buts pour Rennes : Niang (44e) et Del Castillo (48e)

But pour le PSG : Cavani (36e)

Deuxième match de championnat et déjà première défaite pour le PSG, sur le terrain d'une équipe de Rennes qui a tout donné (2-1).

A nouveau opposé au Stade Rennais, le PSG se rendait en Bretagne dans une composition où Di Maria faisait son retour, au détriment de Sarabia, avec pour ambition de rester dans le rythme du leader lyonnais. La première période était toutefois très confuse côté parisien, et il fallait un cadeau de Da Silva, qui ratait sa remise pour Salin, pour permettre à Cavani de marquer dans le but quasiment vide (0-1, 36e). De quoi lancer le PSG vers un succès facile ? Pas vraiment puisque Rennes réagissait immédiatement avec un superbe enchainement de Niang pour égaliser en pivot (1-1, 44e).

Et la seconde période confirmait la tendance d’une équipe rennaise à 200 %, ce qui était loin d’être le cas du PSG. Cela permettait à un Camavinga épatant du haut de ses 16 ans de délivrer un centre aérien sur la tête de Del Castillo, qui inscrivait là son premier but en Ligue 1 (2-1, 48e). Jusqu’au bout, Rennes tenait son avantage, s’accrochant avec une défense en 5 en mode béton armé, tandis que le PSG manquait clairement d’imagination et de solutions pour inverser la tendance.