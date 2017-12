Le PSG se relance malgré une petite frayeur

Dans : Ligue 1, PSG, LOSC.

Après deux défaites consécutives, le Paris Saint-Germain a réagi à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Le club de la capitale a dominé Lille (3-1) notamment grâce à un Angel Di Maria décisif.

C’était loin d’être un match référence, mais le Paris Saint-Germain s’est rassuré après ses défaites contre Strasbourg (2-1) et le Bayern Munich (3-1). Cette fois, les Parisiens n’ont pas eu affaire à un adversaire coriace. Trop maladroit dans la zone de vérité, le LOSC ne se procurait aucune opportunité en première période. Les Dogues laissaient le PSG remettre la machine en route dans un 4-2-3-1 avec Pastore et Di Maria.

L’occasion pour l’Argentin de s’illustrer avec un but de la tête (1-0, 28e), sur un bon centre de Mbappé, qui aurait dû être signalé hors-jeu. Dépassés, les Lillois ne réclamaient rien, et passaient tout près du deuxième but encaissé sur la frappe puissante de Mbappé à côté ! Sans briller, le PSG faisait le boulot. Idem après la pause malgré la sortie de Rabiot sur blessure à la cuisse. Peu après le retour des vestiaires, Pastore profitait d’un bon service de Di Maria pour fusiller le gardien Maignan (2-0, 49e) ! Un break qui permettait aux Parisiens de gérer encore plus tranquillement.

El Ghazi remet du suspense

Du moins jusqu’à l’entrée d’El Ghazi à un quart d’heure de la fin. Après une mauvaise relance de Marquinhos, l’attaquant néerlandais réduisait le score d’une frappe croisée (2-1, 86e) ! De quoi provoquer la colère d’Emery ! Heureusement pour le technicien, ses hommes ne craquaient pas et ajoutaient même un dernier but signé Mbappé, qui profitait de la montée de Maignan pour filer seul face au but vide (3-1, 90+3e). Paris s’est fait peur mais la victoire est là, le titre honorifique de champion d’automne aussi.