Le PSG, l’OM et l’OL déçoivent, Dugarry sauve deux équipes

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Déçu du début de saison en Ligue 1, Christophe Dugarry attendait une meilleure entame chez les grosses écuries. Seules deux équipes obtiennent pour le moment les faveurs du consultant.

Sorti par le Panathinaïkos dès le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille reflète bien le niveau actuel de la Ligue 1. C’est du moins l’avis de Christophe Dugarry. Pour le consultant de RMC, ce n’est pas un hasard si les représentants de notre championnat rencontrent tant de difficultés dans les compétitions européennes.

🇫🇷 Christophe Dugarry sur le niveau de la Ligue 1 :



🎙 "Ça fait très longtemps que l'on ne se régale plus, mais je ne vais pas tirer sur l'ambulance. Avec tous ces changements et ces ventes, je peux pas espérer du mieux." pic.twitter.com/hPzjsOOan7 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 23, 2023

« Ça fait très longtemps qu’on ne se régale pas, et qu’on ne se régale plus, a constaté l’ancien attaquant. Le baromètre, c’est la Coupe d’Europe. Parfois, ça fait du bien de se comparer aux autres, ça permet de se remettre les idées un peu à l’endroit. Premier test pour Marseille en Coupe d’Europe. C’est un échec. Déjà la saison dernière, Marseille avait trois ou quatre tournants et ils sont passés à côté. Premier tournant de la saison, un échec. »

De manière plus générale, Christophe Dugarry se dit déçu des grosses écuries de Ligue 1. Même si deux pensionnaires sortent du lot. « Nos locomotives devront rapidement se mettre au niveau, a-t-il conseillé. Avoir des résultats moyens en début de saison, ça peut arriver. Mais pour l’instant, il ne se passe pas grand-chose. Nos leaders, hormis Monaco et Rennes qui ont montré des bonnes choses, ça reste pauvre. Marseille, c’est pauvre. Paris aussi. Lyon c’est catastrophique. C’est un signe assez important. »

Les conséquences du mercato

Cette entame difficile est peut-être tout simplement la conséquence d’un été mal géré. « Les grandes équipes bien structurées et qui ont travaillé pendant le mercato sont censées être récompensées dès le début du championnat. Ça n'a pas très bien marché au PSG avec l’épisode Mbappé, a rappelé le consultant. A Lyon, le mercato c’était n’importe quoi. Marseille, Guendouzi, part, reste, on ne sait plus, il y a eu beaucoup de changements. »

« Pour l’instant, je ne peux pas dire que la Ligue 1 me laisse espérer du mieux. Je l’espère, je veux y croire. On a de bons entraîneurs qui sont arrivés, et des bons joueurs. Mais là, on n’est pas surpris dans le bon sens », a commenté Christophe Dugarry, qui n’a pas attendu bien longtemps avant de dresser un premier bilan négatif sur le niveau de l’élite française.