Le gardien de Clermont offre une passe décisive délirante à Lens

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le match Clermont-Lens a été marqué par une énorme moment de tension avant la pause, mais surtout par une action hallucinante sur le deuxième but lensois. Le gardien clermontois a déraillé.

Mory Diaw se souviendra longtemps du match entre son équipe et le RC Lens. Ce samedi, alors que les Sang et Or menaient déjà 0-1, le portier clermontois a voulu faire une relance alors qu'il était sorti de sa surface. Mais d'une manière totalement incompréhensible, Diaw a offert un ballon en or plein axe à Adrien Thomasson, qui n'en demandait pas tant et qui du plat du pied a facilement doublé le score pour Lens (0-2, 50e). Cette passe décisive du gardien de but de Clermont Foot a déjà fait le tour des réseaux sociaux tant le geste de Mory Diaw semble totalement incompréhensible.

