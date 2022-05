Le Canal Football Club sans Ligue 1 et sans public, Canal+ ne pleure pas

Dans : Ligue 1.

Dans la grande révolution des droits TV qui a eu lieu l’année dernière, Canal+ a été le grand perdant.

La chaine cryptée a perdu un monopole presque total depuis la fin de Médiapro, et Amazon en a profité pour récupérer 80 % de la Ligue 1 à un montant très avantageux. De quoi fâcher la chaine de Vincent Bolloré, qui estime être victime d’une injustice, mais a justement vu la justice l’obliger à continuer à diffuser les matchs de notre championnat. Sans l’affiche du dimanche soir, qui manque cruellement pour les audiences. Et aussi l’émission du Canal Football Club, qui a perdu une bonne partie de son audience, avec une baisse estimée à 45 %. Les téléspectateurs ne se tournent plus vers Canal+ le dimanche soir, et l’émission animée par Hervé Mathoux a donc pris un uppercut. Néanmoins, pour celui qui est toujours le présentateur vedette de cette tranche en soirée sur Canal, le travail est toujours fait, et même bien fait.

Des audiences largement en baisse

Se confiant à TV Mag, l’ancien journaliste de TF1 a reconnu que la Ligue 1 manquait au « CFC » mais que ceux qui étaient restés sur Canal+ ne le regrettaient pas. « On n'a plus les droits de la Ligue 1. On n'est plus porté par un match de Ligue 1 avant et on n'a plus les images de Ligue 1. Donc, la baisse était prévisible et on l'avait intégré. Pour l'économie de Canal+, on fait toujours des audiences extrêmement importantes », a expliqué celui dont l’émission fait 450.000 téléspectateurs en moyenne. Grâce à un sommaire plus varié qu’avant. « Quand vous avez la Ligue 1, vous présentez le match de Paris, le match de Lyon, le match de Marseille... Désormais, il faut se creuser pour raconter une histoire. Bien sûr qu'il y a peut-être moins d'appétit à aller la consommer. Il y a plein de gens qui ne viennent plus parce qu'ils n'ont plus le réflexe et qu'ils ont compris qu'il n'y a plus les images de Ligue 1. Mais pour ceux qui viennent, on a d'excellents retours, parce qu'on fournit des choses vraiment intéressantes et qualitatives », a souligné Hervé Mathoux, qui sait tout de même que Canal+, qui a récupéré les droits de la Ligue des Champions en priorité, n’insiste plus beaucoup sur la Ligue 1 depuis cette saison.