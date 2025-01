Le Canal Football Club s'écroule, Pierre Ménès revient dessus

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Depuis le début de la saison, les audiences du Canal Football Club ne sont pas glorieuses, même si Canal+ a recruté Bertrand Latour et Margot Dumont pour relancer la machine. Pierre Ménès n'est pas surpris.

Conscient que le CFC commençait à ronronner la saison passée, la chaîne cryptée a décidé durant l'été de recruter deux journalistes supplémentaires, et notamment un, Bertrand Latour, censé être le sniper de service sur le plateau du rendez-vous dominical. Mais la mayonnaise a du mal à prendre, et à l'exception du dimanche soir où l'interview de Kylian Mbappé a été diffusée, les audiences du Canal Football Club tournent autour de 320.000 téléspectateurs, et forcément, on est de plus en plus loin des scores énormes que l'émission réussissait dans ses grandes années.

Pour mémoire, en décembre 2009, le CFC avait atteint un record avec 2 millions de téléspectateurs. Interrogé sur le poids de son absence dans cette baisse des audiences, Pierre Ménès a tenu à rester modeste, même s'il pense qu'effectivement, son départ de Canal+ a coûté des téléspectateurs au Canal Football Club.

Audience divisée par trois pour le CFC, Pierre Ménès a une explication

« Si on regarde uniquement les audiences, entre mon époque et l’audience d’aujourd’hui, l’audience du Canal Football Club a été divisé par trois. Ça c’est l’analyse des chiffres stricto sensu. Après, il ne faut pas oublier qu’à mon époque, il y avait la totalité des résumés de Ligue 1 et une émission qui était entièrement consacrée, ou presque, à la Ligue 1 et un peu à la Premier League quand Canal+ a obtenu les droits. Maintenant, il n’y a plus une seule image de la Ligue 1 au CFC, et je pense que c’est une faute éditoriale d’accorder autant de place au football anglais en access prime time le dimanche soir, les gens s’en foutent un peu.

Mais je sais qu’il y a une volonté politique de ne pas accorder trop de place à la Ligue 1 parce que finalement le CFC pourrait faire un truc tout autour de la Ligue 1 avec des reportages, des invités, des interviews, des vrais débats. Mais Canal ne veut pas offrir à la Ligue 1 un écrin qui soit plus important que cela. Je ne vais pas faire mon faux modeste, et je pense aussi que des gens ne regardent plus car je n’y suis plus, mais ce n’est pas la majorité », a confié, sur sa chaîne Youtube, l'ancienne vedette du Canal Football Club.