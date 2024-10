Le Canal Football Club s'écroule, le rugby l'humilie

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Canal+ a fait un énorme financier pour s'offrir la totalité des droits des coupes européennes de football, mais a tourné ostensiblement le dos à la Ligue 1. Visiblement, le public a également tourné le dos au Canal Football Club.

Il y a deux ans encore, à cette date, le CFC attirait près de 500.000 téléspectateurs sur la chaîne cryptée, loin devant le Canal Rugby Club. Mais cette saison, l'émission vedette consacrée au football est en chute libre. Alors que DAZN n'a même pas programmé de magazine sur le même créneau, et que Canal+ a recruté Bertand Latour et Margot Dumont pour rajeunir les cadres et apporter un nouveau ton plus incisif à une émission qui ronronnait un peu, cela n'a aucun effet et les audiences s'en ressentent terriblement. Dimanche dernier, avant le début de la trêve international, le Canal Football Club a réuni 306.000 téléspectateurs, soit 1,6% de part d'audience contre 421.000 téléspectateurs pour l'émission consacrée au rugby.

Le CFC victime d'une énorme baisse d'audience

Niveau audience, le CFC creuse creuse… #Canal+ — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) October 10, 2024

Cependant, du côté de Canal+, il n'y a aucune menace sur ce rendez-vous dominical qui dans le passé était l'émission que personne ne souhaitait rater. Reste que si ce gros coup de moins bien se confirme sur la durée, cela ne va pas inciter la chaîne du groupe Bolloré à revenir s'intéresser aux droits de la Ligue 1, le Top 14 étant devenu un vrai produit d'appel pour Canal+, l'effet Antoine Dupont jouant à plein pour la chaîne cryptée qui a fait le pari de miser sur le rugby plus que le football. Cependant, la saison de L1 n'est commencée que depuis deux mois et au fur et à mesure des semaines, et surtout si le PSG ne s'envole pas en tête du classement, l'intérêt du grand public peut revenir pour cette émission emblématique menée par Hervé Mathoux et qui compte toujours sur un possible effet Bertrand Latour.