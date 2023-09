Le Barça prépare une attaque en Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Le FC Barcelone a bouclé son mercato avec les arrivées de Joao Cancelo et de Joao Felix. Pourtant, Xavi aurait bien aimé avoir une recrue supplémentaire qui évolue en Ligue 1.

Depuis plusieurs saisons, les cadors européens n'hésitent pas à mettre le prix fort pour recruter les plus grandes pépites de la Ligue 1. L'AS Monaco est notamment un club qui parvient à très bien vendre ses joueurs. En l'absence de qualification pour une coupe européenne, le club de la Principauté a été moins médiatisé lors de ce mercato estival, ce qui a permis au club monégasque de conserver ses meilleurs éléments, notamment son latéral droit Vanderson. Le jeune brésilien, âgé de seulement 21 ans a démarré fort lors de cet exercice 2023/2024 avec un but et une passe décisive délivrée après quatre journées de championnat disputées. Arrivé sur le Rocher en 2021, Vanderson plaît particulièrement au FC Barcelone mais surtout à Xavi comme le rapporte Fichajes.

Xavi n'est pas insensible au charme de Vanderson

Le média espagnol affirme que Xavi aimerait recruter l'ancien joueur de Grêmio. Si Joao Cancelo est arrivé en Catalogne, il a seulement été prêté pour une saison et son adaptation n'est pas encore assurée d'être excellente, comme au Bayern Munich ou à Manchester City. Ainsi, le technicien des Blaugranas souhaite recruter Vanderson pour améliorer le couloir droit de sa formation. Il y a peu de chances qu'un transfert se concrétise cet hiver mais l'été prochain, le natif de Rondonópolis qui progresse très rapidement sera assurément l'une des pistes du Barça. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec l'AS Monaco, Vanderson est évalué à 20 millions d'euros sur le site Transfermarkt. Mais sa valeur devrait encore grimper s'il poursuit sur la même dynamique que son excellent début de saison. La presse espagnole évoque un montant de 50 millions d'euros pour faire plier les Monégasques.