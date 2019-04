Le 5 mai banalisé, la LFP accusée de lécher les bottes du PSG

Dans : Ligue 1, PSG.

Pour la programmation de la 35e journée de Ligue 1, la Ligue de Football Professionnel a pris une décision très critiquée.

Consciente de la polémique à venir, l’instance a quand même prévu cinq rencontres de championnat le 5 mai. Cette date n’est pourtant pas anodine puisqu’elle correspond à la catastrophe de Furiani en 1992, lorsque l’effondrement d’une tribune avait notamment causé la mort de 18 personnes au Stade Armand-Cesari. Parmi ces victimes se trouvait le journaliste Jean-Baptiste Dumas, dont le fils ne comprend pas la décision de la LFP.

« Ce n'est pas une surprise, c'est la Ligue... C'est ce qui avait été acté. C'est le football business, à double vitesse, a regretté Bastien Dumas-Paoli dans les colonnes de La Provence. On repousse des matchs pour des tournées de club, on décale des rencontres pour le marché chinois, mais il n'y a aucun respect pour les victimes et leurs familles. » Cette critique fait évidemment référence aux reports des matchs du Paris Saint-Germain en janvier dernier, au moment du stage des Parisiens au Qatar.