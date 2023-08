Laborieux mais solidaire, l'OL ramène un point de Nice

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

3e journée de Ligue 1

Allianz Riviera

Nice - OL : 0-0

Dans un match assez pauvre en rythme et en occasions, notamment en première mi-temps, l'OL a obtenu son premier point de la saison sur la pelouse de Nice (0-0).

Battu par Strasbourg puis Montpellier lors des deux premières journées de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais tient enfin son premier point de la saison. En déplacement à Nice et privé de plusieurs titulaires comme Lopes, Mata ou encore Lacazette, l’équipe de Laurent Blanc s’est montrée particulièrement inoffensive sur la Côte d’Azur. Isolé, Sarr n’a pas pesé tandis que Cherki ou encore Bacola ont peu influé sur le jeu de leur équipe.

🔚 C'est terminé à Nice sur ce score nul et vierge 🔴🔵



Prochain rendez-vous à la maison face au PSG le dimanche 3 septembre à 20h45 🔜



0-0 #OGCNOL pic.twitter.com/EMg1lYlT7q — Olympique Lyonnais (@OL) August 27, 2023

Quelques timides situations lyonnaises auraient pu être mieux négociées, notamment en première mi-temps mais globalement, ce sont les Niçois qui ont eu les plus belles situations notamment grâce aux incursions de Laborde et aux appels de Moffi. En seconde période, le rythme aura été plus élevé qu’en première mi-temps mais les occasions étaient bien trop rares pour s’enflammer. La fin de la rencontre aura été électrique avec beaucoup de contestations arbitrales, notamment pour un potentiel penalty en faveur de Nice. Mais finalement, la main de Nicolas Tagliafico n’a pas été sanctionnée et l’OL est reparti de l’Allianz Riviera avec le point du match nul.