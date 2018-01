L1 : Un OL à deux visages abandonne deux points à domicile !

Dans : Ligue 1, OL, SCO.

Ce dimanche après-midi, Lyon a manqué l’occasion de prendre seul la 2e place du championnat de France, la faute à un SCO d’Angers accrocheur au Groupama Stadium (1-1).

La première mi-temps de l’Olympique Lyonnais était clairement inquiétante. La défense rhodanienne était attentiste et concédait logiquement un pénalty avant le quart d’heure de jeu. Une grosse faute de Morel permettait au SCO d’Angers d’ouvrir le score par Toko-Ekambi (14e, 0-1). La réaction de l’OL tardait et Angers ratait l’occasion du break par ce diable de Toko-Ekambi, dans tous les bons coups en première mi-temps (28e). A la pause, Angers menait logiquement à Lyon.

Fekir, encore et toujours en sauveur de l'OL

Dès l’entame de la seconde période, l’OL égalisait par l’intermédiaire de son capitaine. Sur une passe décisive de Cornet, Fekir battait Butelle sur sa droite (47e, 1-1). Mieux dans le jeu, Lyon était proche de l’emporter mais Memphis voyait sa tête stoppée sur la ligne (70e). Quelques minutes plus tard, Aouar était également mis en échec par le gardien angevin (78e). L’expulsion tardive de Tait (84e) ne changeait rien. Impuissant en fin de match, Lyon concédait finalement le match nul. L’étau se resserre plus que jamais en haut du classement puisque Monaco, Lyon et Marseille se tiennent désormais en un point devant le FC Nantes.