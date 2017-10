L1 : Un match de fada, mais l'OM perd deux points

Dans : Ligue 1, RCSA, OM.

Dans le grand match du dimanche soir, l'Olympique de Marseille a arraché un match nul dans une folle rencontre face à Strasbourg (3-3), après avoir mené deux fois au score. L'OM reste au pied du podium.

En confiance après trois victoires de suite en championnat, et notamment une belle dernière contre Nice avant la trêve internationale, le club phocéen voulait poursuivre sa bonne série à La Meinau. Et tout commençait parfaitement pour l'OM puisque Payet ouvrait rapidement la marque du droit sur un centre d'Amavi au terme d'une belle action collective entre Thauvin et Mitroglou (0-1 à la 5e). Après cette ouverture du score, Marseille reculait... et finissait par craquer. Profitant des largesses défensives de l'OM, Aholou inscrivait son premier but en Ligue 1 d'un tir du gauche contré par Sakai (1-1 à la 31e).

Mais dès le retour des vestiaires, Marseille reprenait l'avantage avec un centre-tir de Sanson dévié par le crâne de Koné (1-2 à la 48e). Quelques minutes plus tard, l'ancien défenseur de Lyon se rattrapait en égalisant de la tête sur un corner de Liénard (2-2 à la 60e). Tout était donc encore à refaire pour l'OM... Et suite à une balle de break loupée par Mitroglou (73e), Strasbourg mettait l'OM sous l'eau grâce à une très belle frappe de Liénard contrée par Rami (3-2 à la 75e). Marseille était ensuite tout proche de la correctionnelle, mais Bahoken trouvait le poteau de Mandanda (80e)... Avant que Mitroglou n'arrache l'égalisation, en renard des surfaces à l'affût après un mauvais arrêt de Kamara sur une frappe d'Amavi (3-3 à la 87e).

Grâce à ce nul (3-3), l'OM grimpe de deux rangs jusqu'à la quatrième place de L1 avec 17 points, soit à huit unités du leader, le PSG, son prochain adversaire. De son côté, le RCSA reste avant-dernier, mais recolle aux premiers non relégables avec six points.