L1 : Un match avec du public ce week-end, c’est possible !

Dans : Ligue 1.

Epiphénomène du week-end, le match entre Monaco et Bordeaux pourrait se dérouler devant 1000 spectateurs.

En effet, la Principauté n’a pour le moment pas communiqué de mesures particulières en vue de la rencontre de dimanche, et les mesures applicables en France ne le sont pas sur le Rocher. Résultat, Sud-Ouest explique ce vendredi que, faute de nouvelles annonces, l’ASM se prépare à évoluer avec 1000 spectateurs (uniquement des partenaires ou abonnés grand public) ce dimanche face aux Girondins. Et comme aucun couvre-feu n’a été décrété à l’heure actuelle par le gouvernement monégasque, rien n’empêche la venue du public. Voilà qui ferait du match à Louis-II la plus grosse affluence de la journée sans contestation possible.