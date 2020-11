L1 : Un derby et Monaco revient dans le coup

Dans : Ligue 1.

A Nice, Monaco bat Nice 2-1

Buts pour Nice : Lees-Melou (69e)

Buts pour Monaco : Disasi (23e), Diop (53e)

Dans le derby azuréen disputé bien évidemment à huis-clos, la victoire est revenue aux visiteurs monégasques. Un coup de tête de Disasi (23e) et un contre après une erreur défensive conclu par Diop (53e), ont permis aux joueurs de Kovac de faire la course en tête. Jusqu’à une fin de match difficile après la réduction du score de Lees-Melou (69e). Mais l’essentiel est là pour Monaco, qui continue de grimper au classement et se faufile à la 5e place.