L1 : Un consultant donne le Top5 final de la saison

Au quart de la saison, des premières tendances se dessinent. A des degrés encore différents, le PSG et Monaco semblent encore au-dessus du lot, et le classement avec la première place des Parisiens et la seconde des Monégasques pourrait bien se figer pour les prochaines journées. Derrière, c’est surtout la troisième place qui fait rêver bien des équipes. Nice rêve d’y retourner, Nantes est en grande forme, Bordeaux ambitionne de continuer sa progression, tandis que l’OL et l’OM en ont fait leur objectif. Selon Fabrice Abriel, ancien joueur du PSG et de l’OM notamment, cette course doit tout de même se réduire à trois éléments, qui n’auront d’autres choix que de lutter pour cette troisième place, pas plus haut.

« On ne voit pas encore un Marseille dominant, avec beaucoup de confiance dans son jeu. Cet OM est convalescent. Il doit prendre conscience de son potentiel. Pour se situer où ? On aura une meilleure visibilité après Strasbourg et Paris. Ses vrais rivaux, Lyon et Bordeaux, ont déjà affronté le PSG, il faut en tenir compte. Je vois une lutte entre ces trois clubs pour la troisième place. Monaco me semble avoir une légère avance pour la deuxième », a confié dans L'Equipe le consultant de Canal+, pour qui le classement sera très conforme aux prévisions d’avant-saison. Reste à savoir quel sera l’ordre final.