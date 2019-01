L1 : Trop facile, l'ASSE avait ciblé le point faible de l'OM

Dans : Ligue 1, ASSE, OM.

Loin d’être ridicule sur la pelouse de Saint-Etienne, Marseille s’est néanmoins incliné 2-1 et continue d’enchainer les mauvaises performances.

Les changements stratégiques et défensifs n’ont pas modifié la donne pour une formation qui manque cruellement de possibilités, notamment en ce qui concerne ses latéraux. Jordan Amavi est toujours le seul arrière gauche de l’effectif et aucun renfort à ce poste n’est prévu, alors que ce défaut est pointé du doigt depuis plus d’un an et le limogeage de Patrice Evra. En chute libre depuis quelques temps, l’ancien d’Aston Villa enchaine donc les performances décevantes et les adversaires n’hésitent plus à cibler son côté pour attaquer. C’est le constat effectué par L’Equipe, qui donne la note de 3 sur 10 à l’arrière gauche provençal.

« Un match très compliqué où les Stéphanois ont insisté de son côté. Il s’est surtout contenté de défendre, écoutant les conseils de Luiz Gustavo, mais il a connu trop de déchets et a vraiment souffert face à Khazri et Monnet-Paquet. Il laisse d’ailleurs filer le premier sur le pénalty concédé », note ainsi le journal sportif, pour qui Jordan Amavi est le point faible de l’équipe de Rudi Garcia, et une aubaine pour les adversaires de l’OM.