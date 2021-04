L1 : Tout sauf le PSG, Rongier veut voir Monaco champion

Dans : Ligue 1.

Valentin Rongier avoue vouloir voir l'AS Monaco sacrée championne de France.

Rarement la lutte pour le titre en Ligue 1 n'aura été aussi captivante. À quatre journées de la fin du championnat, quatre équipes peuvent encore prétendre au titre suprême. Même si l'OL semble un peu derrière avec six points de retard sur Lille, tout est encore possible. Une situation inhabituelle quand on sait à quel point le PSG a pris l'habitude de plier le championnat relativement tôt dans la saison. Dans ce contexte si incertain, chacun s'essaie au jeu des pronostics. Dernièrement, c'est Eric Di Meco qui est monté au créneau pour calmer les ardeurs de ceux qui voyaient le LOSC déjà champion. Mais le consultant de RMC n'est pas le seul à livrer son opinion sur le sprint final. Présent en conférence de presse ce jeudi, Valentin Rongier s'est également exprimé sur le sujet. Et l'ancien nantais a clairement affiché sa préférence.

Rongier vote Monaco

« J’aimerais bien que ce soit Lille ou Monaco mais j’ai un penchant pour Monaco, une équipe jeune avec un projet et une philosophie. Ils ont été réguliers tout au long de la saison et ça me ferait plus plaisir qu’ils soient champions de France » a avoué le milieu de terrain. Après des premières semaines compliquées, Niko Kovac a réussi à métamorphoser une équipe monégasque qui fait office d'épouvantail pour cette fin de saison. En 2021, l'ASM affiche des résultats impressionnants et reste notamment sur cinq victoires consécutives en L1. La dernière défaite des Rouges et Blancs remonte à un match face à Strasbourg le 3 mars dernier. Composé de jeunes joueurs de talent (Tchouameni, Fofana, Badiashile...) entourés par des cadres expérimentés (Ben Yedder, Fabregas, Sidibé...), le club de la Principauté a toutes les cartes en main pour réaliser l'exploit. Toutefois, Monaco n'aura pas le droit à l'erreur dimanche soir lors du choc contre l'OL. En cas de défaite face aux Gones, le titre s'éloignerait grandement, et les Monégasques verraient même les Lyonnais revenir à un point et ainsi menacer leur place sur le podium et une éventuelle qualification pour la prochaine Ligue des Champions.