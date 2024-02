L1 ‍: Toulouse joue un vilain tour à Monaco

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

22e journée de Ligue 1

Monaco - Toulouse : 1-2

Rennes - Clermont : 3-1

Montpellier - Metz : 3-0

Ce dimanche en Ligue 1, l'AS Monaco a été surpris par Toulouse au Stade Louis II. Le club de la Principauté manque une très belle occasion de chiper la place de dauphin.

L'AS Monaco a décidément bien du mal à enchainer en Ligue 1. Le club de la Principauté avait une occasion en or de grimper à la deuxième place du championnat ce dimanche lors de la réception de Toulouse, en grandes difficultés et à la lutte pour le maintien. Mais le Téléfé a joué sa carte à fond et plutôt bien puisque les hommes de Carles Martínez Novell ont créé l'exploit. En fin de première période, c'est Vincent Sierro qui a trompé Philipp Köhn. Au retour des vestiaires, Monaco a réagi par un but de Maghnes Akliouche. Mais voilà, la fébrilité défensive de l'ASM est parfois grande et Logan Costa a redonné l'avantage au Téfécé. Au classement, Monaco perd une place et se retrouve 4ème. Toulouse est 13e.

Dans les autres rencontres, Rennes a corrigé Clermont quand Montpellier s'est rassuré face à Metz. Clermont et Metz ferment d'ailleurs la marche en Ligue 1...