L1 ‍: Toulouse fait plier Nice en 4 minutes

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - 24e journée

Stade : Stadium TFC

Score : Toulouse 2-1 OGC Nice

Buts pour Toulouse : Thijs Dallinga (65e), Yann Gboho (69e)

But pour Nice : Terem Moffi (8e)

Après deux belles victoires en championnat, Toulouse voulait confirmer face à l'OGC Nice qui est en grande difficulté depuis quelques semaines. Les joueurs du Téfécé ont renversé les Aiglons en quatre minutes.

La première période à la loupe 🔎#TFCOGCN pic.twitter.com/1wE0BOsRGx — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 3, 2024

Malgré une bonne entame, c'est bien Toulouse qui va concéder l'ouverture du score, après seulement 8 minutes de jeu, sur un ballon mal repoussé de Guillaume Restes, transformé par Terem Moffi, auteur de son 7e but en Ligue 1 cette saison. À la mi-temps, si c'est bien Nice qui est devant, le match est serré et Toulouse a largement l'opportunité de revenir au score. Contrairement à la double confrontation contre Benfica où les Violets ont du mal à marquer, les hommes de Carles Martinez vont inscrire deux buts, en seulement 4 minutes. Dallinga égalise d'abord sur un bon centre de Kamanzi. Et puis, c'est Yann Gboho qui va se jouer de Pablo Rosario pour permettre aux Toulousains d'enchaîner en championnat. Toulouse monte provisoirement à la dixième place tandis que l'OGC Nice reste cinquième et manque l'occasion de remonter sur le podium. Les Niçois n'ont plus remporté un match en Ligue 1 depuis le 27 janvier et un succès face au FC Metz. Le club azuréen recevra Montpellier lors de la prochaine journée tandis que les locaux iront au Havre.