L1 ‍: Toulouse enfonce Rennes dans la crise

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

11e journée de Ligue 1

Montpellier - Brest : 3-1

Rennes - Toulouse : 0-2

Le Havre - Reims : 0-3

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais s'est enfoncé un peu plus dans la crise face à Toulouse. Une défaite logique sur le score de 2 buts à 0.

Le Stade Rennais attend certainement Jorge Sampaoli avec impatience. L'entraîneur argentin ne manquera pas de travail pour redorer le blason du club breton. Malgré des investissements ambitieux l'été dernier, Rennes n'y arrive pas cette saison. Ce dimanche à domicile, les pensionnaires du Roazhon Park n'ont pas été à la hauteur. Il n'a pas fallu longtemps aux Toulousains pour profiter des errements défensifs rennais. Joshua King (14e) a d'abord planté avant qu'Aron Dønnum ne fasse le break à la 23e minute. Par la suite, Rennes a tenté de revenir en seconde période mais rien n'y a été. Au classement, le Stade Rennais est 13e de Ligue 1, alors que Toulouse est 10e.

Défaite des Rouge et Noir face aux Toulousains.



≡ #SRFCTFC 0-2 pic.twitter.com/MKmAEFCGoy — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 10, 2024

Enfin, dans les autres rencontres de la journée, le Stade de Reims n'a fait qu'une bouchée du Havre. Une belle victoire 3 buts à 0 en Normandie qui stoppe une série de 3 défaites en Ligue 1 des Champenois et qui leur permet de pointer à la 6e place. Aussi, Montpellier a quelque peu relevé la tête en prenant le meilleur sur le Stade Brestois sur le score de 3 buts à 1. Arnaud Nordin, Wahbi Khazri et Tanguy Coulibaly ont fait la différence pour les Héraultais. De quoi se rapprocher un peu du Havre (19e) et de Saint-Etienne (18e).