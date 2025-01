L1 ‍: Textor se moque du monde, Longoria s’énerve

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Invité de RMC pour réagir à la polémique concernant Medhi Benatia, Pablo Longoria a également été interrogé sur les propos tenus par John Textor au début de la semaine au sujet de l’influence de Nasser Al-Khelaïfi sur la Ligue 1. Et le président de l’OM n’a pas pris de gants pour taper sur celui de l’OL.

Critiquant fortement l’influence de Nasser Al-Khelaïfi sur la Ligue 1 et l’attitude passive de Vincent Labrune, John Textor a tenté de provoquer un électrochoc chez les présidents des clubs français au début de la semaine. Pour l’instant, personne n’a publiquement emboité le pas du président de l’Olympique Lyonnais. Invité de RMC ce mercredi afin de réagir à la polémique autour de Medhi Benatia, Pablo Longoria a été invité à s’exprimer sur la prise de position de son homologue lyonnais. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le dirigeant espagnol de l’OM a pris le contre-pied total de John Textor.

Refusant de cautionner les propos de l’homme d’affaires américain et encore moins la forme, Pablo Longoria a au contraire envoyé le patron de Eagle Football dans les cordes, appuyant notamment qu'il n'était sans doute pas le mieux placé, en tout cas à ses yeux, pour faire la morale aux autres. « Je ne considère pas que Lyon soit l’équipe la mieux placée pour chercher et parler d’équité après l’inscription ce mercredi et l’officialisation du prêt de Thiago Almada. Ça pose beaucoup de questions sur la multipropriété, sur comment contourner les lois » a lancé, très offensif, le président espagnol de l’Olympique de Marseille au sujet de John Textor avant de poursuivre.

Pablo Longoria s'oppose à John Textor

« Ce n’est pas possible de manquer de respect à des confrères et des homologues. Tu peux faire passer tes messages, être d’accord avec des choses et ne pas être d’accord avec d’autres choses. Mais toujours dans le respect. Ce que je ne cautionne pas, c’est ce manque de respect et ce manque des codes du football dans les comportements, dans les instances et vis-à-vis de tes confrères » a regretté Pablo Longoria, qui a par ailleurs avoué que John Textor avait raison sur certains points, notamment sur le sujet embarrassant des droits TV en Ligue 1. Mais la forme avec laquelle le patron de l’OL s’est exprimé est tout simplement inadmissible aux yeux du président marseillais, marquant directement son désaccord avec ce dernier. Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaïfi apprécieront sans doute cette prise de position de la part du patron de l’OM qui, contrairement à son homologue lyonnais, refuse de se mettre à dos les deux dirigeants les plus influents du moment en France.