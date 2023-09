L1 ‍: Strasbourg et Diarra climatisent Metz dans le derby

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - sixième journée

Stade : Saint-Symphorien

Score : Metz 0-1 Strasbourg

But pour Strasbourg : Habib Diarra (83e)

Annoncé bouillant, le Derby du Grand Est a été assez calme, malgré la présence de 28 000 spectateurs. Strasbourg a néanmoins réussi à trouver la faille en fin de match, grâce à Habib Diarra.

Après son étonnante victoire face au RC Lens, Metz pensait enchaîner à domicile, face aux Strasbourgeois. Mais les hommes de Patrick Vieira sont parvenus à tenir en échec la formation de László Bölöni qui malgré la perte de Georges Mikautadze, réalise un bon début de saison avec 8 points inscrits et surtout, une huitième place au classement général de la Ligue 1. Les deux équipes ont livré une prestation assez terne offensivement avec une première frappe cadrée à la 71e minute, d'Udol. C'est finalement Strasbourg qui va parvenir à décanter la rencontre, sur son seul tir cadré du match. C'est grâce à son milieu de terrain Habib Diarra qui va inscrire son premier but de la saison et offrir au Racing sa troisième victoire de la saison et par la même occasion, une belle quatrième place. Strasbourg affrontera les Lensois lors de la prochaine journée, tandis que Metz ira à Toulouse pour tenter de se relancer après la défaite dans le derby.