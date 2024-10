L1 ‍: Sommet d'ennui sans vainqueur à Monaco

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 8e journée

Stade Louis-II

Monaco-Lille 0-0

Exclusion : Teze (61e) pour Monaco

Leader de Ligue 1 avant cette 8e journée, Monaco a buté sur Lille 0-0. L'ASM lâche deux points qui pourraient permettre au PSG de repasser devant.

Le Nord ne réussit pas à l'AS Monaco. Après avoir perdu ses premiers points contre Lens il y a quelques semaines, les Monégasques ont été aussi accrochés par le LOSC. L'ASM alignait un onze remanié, ce qui n'empêchait pas les hommes d'Adi Hutter de dominer leur adversaire. Cependant, les occasions n'étaient pas nombreuses en première période. En plus, Chevalier était très propre sur les frappes de loin. Le scénario se reproduisait en seconde période et c'était encore plus complexe pour Monaco. En effet, son latéral Jordan Teze était exclu pour un violent high kick sur Gudmundsson. Le club du Rocher n'arrivait pas à emballer une rencontre ennuyeuse malgré un bel arrêt de Chevalier sur une dernière tentative de Zakaria (90e+1). Avec ce 0-0, Monaco reste invaincu en tête (20 points) mais le PSG le dépassera en cas de succès sur Strasbourg. Lille prend la 4e place (14 points).