L1 : Reims, PSG, Bordeaux, Angers, les cas de Covid se multiplient

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La trêve sera certainement la bienvenue pour les entraineurs de l’élite à partir de ce mercredi.

Les forfaits se multiplient dans les effectifs en raison des cas de Covid. Bordeaux est le club pour le moment le plus touché avec 14 cas parmi l’effectif professionnel et le staff, mais pas un nombre suffisant pour justifier un report du match contre Lille. Reims arrivera aussi avec un effectif diminué contre l’OM, avec au moins 4 jours restés en Champagne après un test positif. De son côté, Angers est arrivé plus tardivement que prévu du côté de Montpellier en raison de plusieurs cas positifs. Résultat, de nouveaux tests sont effectués pour les cas contact, et le groupe a du être modifié pour cette rencontre.

Le PSG a également dans la journée annoncé la mise à l’écart de trois joueurs, le défenseur Thilo Kehrer, et le milieu Dina-Ebimbe sont aussi déclarés positifs, tandis que Leandro Paredes est mis à l’écart en tant que cas contact, peut-être car il a quelques symptômes. Des cas qui se multiplient donc logiquement à l’heure où, malgré les mesures de prudence instaurées dans les clubs professionnels, il est impossible d’éviter le virus avec quasiment 80.000 cas par jour en France.

Ce mercredi 22.12, conformément au protocole de la Ligue, les tests réalisés ont révélé des cas positifs au Covid-19 au sein de l'effectif du SCO.



Les autres joueurs et le staff, considérés cas contacts, sont actuellement testés.



Notre départ à Montpellier est différé. — Angers SCO (@AngersSCO) December 22, 2021

En tout cas, cette dernière journée de l’année sera en partie tronquée par la situation sanitaire, et va bien évidemment poser des questions pour la suite de la saison si jamais la donne n’évolue pas favorablement. En Angleterre, de nombreux matchs sont remis, même si tout va être fait pour que les rencontres s’enchainent quand même pendant la période des fêtes, alors que le Premier Ministre Boris Johnson a failli approuver un confinement express avant de changer d’avis.