L1 ‍: Reims gagne à Nantes et s'invite chez les grands

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Dans la lignée des matchs précédents de cette journée, le spectacle n’a pas vraiment été au rendez-vous lors du multiplex de dimanche après-midi. Reims se faufile à la 4e place grâce à sa victoire à Nantes.

Résultats :

Strasbourg - Clermont 0-0

Toulouse - Le Havre 1-2

Nantes - Reims 0-1

La bonne affaire du jour est pour le Stade de Reims, qui s’est imposé 0-1 à Nantes sur le seul but du Japonais Ito à la 75e minute. Avec ce résultat, les Champenois se replacent au pied du podium, signe d’une saison pour le moment parfaitement gérée. Pour Nantes, c’est une belle occasion de s’installer dans le haut du tableau qui est perdue.

Plus bas dans le classement, Strasbourg et Clermont se sont séparés dans un match sans but (0-0), malgré des occasions et des buts refusés sur hors-jeu. Le Racing ne décolle toujours pas, et reste sur une série de cinq matchs sans victoire.

Dans le match renversant du jour, Le Havre s’est imposé 2-1 à Toulouse après avoir été mené au score. Malgré un pénalty manqué juste avant la pause, le TFC pensait avoir fait le plus difficile en ouvrant le score par Dallinga, qui venait de rater le pénalty. Mais les Normands se sont réveillés et ont marqué à deux reprises par Bayo, dont le but vainqueur dans les arrêts de jeu. Le HAC se met en tout cas au chaud à la 7e place.