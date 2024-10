L1 ‍: Reims enfonce Montpellier, Lens cale encore

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

7e journée de Ligue 1

Brest - Le Havre : 2-0

Strasbourg - Lens : 2-2

Stade de Reims - Montpellier : 4-2

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade de Reims est venu à bout de Montpellier au terme d'un match haletant. Les hommes de Michel Der Zakarian s'enfoncent dans la crise.

Montpellier n'y arrive pas ! Ce dimanche sur la pelouse du Stade de Reims, les Héraultais ont subi une nouvelle défaite en Ligue 1. Et comme souvent ces dernières semaines, tout a très vite mal démarré. Les Rémois ont mis le rythme nécessaire en début de rencontre pour rapidement faire le break via Marshall Munetsi (6e) puis Keito Nakamura (25e). De quoi plonger Montpellier dans ses doutes, même si Arnaud Nordin a redonné espoir à ses coéquipiers à la 37e minute d'un magnifique exploit individuel. Mais voilà, le MHSC est une équipe malade et bien en difficulté défensivement. A la 57e minute, Oumar Diakité en a profité pour mettre Reims à l'abri. En toute fin de rencontre, la partie s'est quelque peu affolée, avec un doublé d'Arnaud Nordin (90e+1) puis un nouveau but de Reims, sur penalty,, via Teddy Teuma (90e+3). Au classement, Montpellier est 19e (4 points), Reims 4e (14 points).

⏱️ 90+3' 4️⃣-2️⃣



⚽️ Et de quatre !! Suite à une main montpelliéraine dans la surface, Teddy Teuma se charge de tirer un penalty qui termine au fond ! 🔥#SDRMHSC #GoSDR pic.twitter.com/XDVlmclkye — Stade de Reims (@StadeDeReims) October 6, 2024

Dans les autres résultats du jour, Brest a disposé du Havre (2-0) quand Strasbourg et Lens ont fait match nul 2 buts partout. Lens et Strasbourg sont respectivement 6es et 7es de Ligue 1, Brest est 10e et Le Havre 15e.