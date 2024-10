L1 ‍: Nice fait tomber Monaco dans le derby

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

9e journée de Ligue 1

Nice - Monaco : 2-1

Strasbourg - Nantes : 3-1

Montpellier - Toulouse : 0-3

Ce dimanche en Ligue 1, l'OGC Nice a fait un énorme coup en faisant tomber l'AS Monaco 2 buts à 1. Le club de la Principauté aura fait beaucoup de cadeaux à son adversaire du jour.

Nice s'est remis la tête à l'endroit ce dimanche lors du derby face à Monaco. Les Aiglons avaient pourtant bien mal démarré la rencontre, encaissant un but fort logique de Breel Embolo. Le Suisse a conclu un beau mouvement monégasque et récompensé son équipe, qui pensait bien vivre une après-midi tranquille à Nice. Mais voilà, tout va vite dans le football, qui plus est dans un derby. Evann Guessand a d'abord égalisé en toute fin de première période, juste avant que Vanderson n'écope d'un second carton jaune un peu bête après avoir poussé Mohamed-Ali Cho dans le dos. En supériorité numérique, Nice a ensuite poussé en seconde période pour prendre l'avantage. Et les Azuréens ont profité d'un énorme cadeau de Krépin Diatta pour prendre l'avantage, le Sénégalais ayant fait une passe en retrait pour... Gaëtan Laborde qui ne s'est pas fait prier pour planter. Score final, 2 buts à 1 pour Nice, qui est désormais 8e de Ligue 1. Monaco reste 2e et subit sa première défaite de la saison en championnat.

Dans les autres rencontres du jour, Strasbourg n'a fait qu'une bouchée de Nantes. Une belle victoire 3 buts à 1 grâce à un doublé d'Andrey et un but de Bakwa. Enfin, Montpellier a de nouveau coulé à domicile contre Toulouse. Un revers plutôt flatteur 3 buts à 0 au vu de la différence de niveau entre les deux formations ce dimanche. Pour ne rien arranger, Téji Savanier a été exclu directement après un mauvais geste sur un Toulousain. Toulouse est 14e, Montpellier bon dernier.