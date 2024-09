L1 ‍: Moreira venge l'OL et fait chuter l'OM ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Ephémère joueur de l’Olympique Lyonnais la saison dernière, Diego Moreira a été l’unique buteur de la victoire de Strasbourg face à l’OM ce dimanche soir.

C’est la première chute de l’OM version Roberto De Zerbi, une semaine après la victoire folle à Lyon. Cette fois-ci, c’est le dynamisme des Strasbourgeois qui a eu raison d’une formation marseillaise bien plus brouillonne que lors des précédentes journées. La preuve, c’est Rulli qui brillait en première période, remportant son duel face à Emegha (33e), après avoir été solide sur les premiers tirs alsaciens. En revanche, juste avant la pause, l’Argentin s’inclinait sur un nouvel assaut avec un tir croisé imparable signé Diego Moreira, qui inscrivait là le premier but en professionnel de sa carrière (1-0, 40e).

Greenwood tente de sonner la révolte

Après le repos, l’OM repartait clairement avec l’intention d’égaliser, mais Petrovic se montrait décisif face aux tentatives de Greenwood, comme ce tir enroulé de l’Anglais (55e). C’était encore le cas face à Maupay (64e), et cela permettait à Strasbourg de rester devant jusqu’au bout. Un petit exploit des Alsaciens, qui sont donc les premiers à faire tomber l’OM. Au classement, les conséquences sont concrètes pour les Sudistes, qui perdent le fil par rapport au PSG et à Monaco, même s’ils restent sur la troisième marche du podium. Pour Strasbourg, le renouveau et le dynamisme permettent de vivre un début de saison encourageant, avec une place désormais dans le haut du tableau.