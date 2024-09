L1 ‍: Monaco fait plier Montpellier à la 98e ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 6e journée

Stade Louis-II

Monaco-Montpellier 2-1

Buts : Balogun (32e), Camara (90e+8) pour Monaco ; Nzingoula (16e) pour Montpellier

Exclusion : Coulibaly (90e+3) pour Montpellier

Dominateur, Monaco a peiné pour vaincre Montpellier. L'ASM a battu le MHSC 2-1 sur un but à la dernière minute. Le club du Rocher rejoint le PSG en tête.

Les meilleurs joueurs de l'ASM étaient à Louis-II pour fêter les 100 ans du club. Néanmoins, ils étaient dans les tribunes et Monaco aurait eu besoin de certains anciens buteurs sur la pelouse ce soir. Face à la pire défense de L1 avec l'ASSE, Monaco était longtemps inefficace. Bertaud, titularisé ce soir, était solide en début de match. Pour ne rien arranger, Montpellier ouvrait le score à la surprise générale. Un mauvais renvoi et le ballon arrivait sur Nzingoula en quelques secondes. Le jeune joueur fusillait Kohn pour son premier but en Ligue 1. Deux minutes plus tard, Salisu devait sauver sur sa ligne la balle de 0-2. Heureusement, Monaco réglait la mire à la demi-heure. Embolo servait Balogun qui ajustait Bertaud pour égaliser.

Après le repos, Monaco dominait nettement Montpellier. Le deuxième but tardait toutefois à venir avec beaucoup de malchance pour les Monégasques. Akliouche glissait en bonne position quand Balogun frappait le poteau (65e). Montpellier était proche du hold-up avec un coup-franc de Savanier sur la barre (85e). Finalement, Monaco donnait tout sur les longs arrêts de jeu (8 mins) et trouvait la faille sur une frappe sublime de Camara. 2-1, Monaco revient sur le PSG en tête. Montpellier confirme ses récents progrès mais reste barragiste.