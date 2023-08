L1 ‍: Monaco déroule à Clermont, Ben Yedder claque un doublé

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

1ère journée de Ligue 1

Nantes - Toulouse : 1-2

Montpellier - Le Havre : 2-2

Clermont - Monaco : 2-4

Ce dimanche à 15 heures avait lieu le premier multiplex de la saison en Ligue 1. Trois matchs étaient au programme. Parmi les équipes les plus attendues, Monaco, qui s'est défait de Clermont dans la douleur.

L'AS Monaco s'est fait peur mais a débuté sa saison de la meilleure des manières à Clermont. Le club de la Principauté a très mal démarré son match avec un but rapide marqué par les Auvergnats grâce à Mateusz Wieteska suite à une grosse boulette du portier monégasque, Philipp Köhn. Le talent de l'ASM a ensuite fait la différence avec deux buts de Vanderson et Wissam Ben Yedder. Un Wissam Ben Yedder peu perturbé par sa récente mise en examen et auteur d'un doublé en seconde période après l'égalisation de Muhammed Cham en début de seconde période. En toute fin de rencontre, Maghnes Akliouche parachèvera la victoire monégasque. Si tout n'a pas été parfait, Monaco commence par une victoire. De quoi donner un peu de sérénité au groupe entrainé par Adi Hutter.

70' 𝐋'𝐀𝐒 𝐌𝐨𝐧𝐚𝐜𝐨 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝 𝐥'𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 ⚽



Doublé de Wissam Ben Yedder !



2️⃣-3️⃣ #CF63ASM pic.twitter.com/Tx6IZF5lbi — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 13, 2023

Dans les autres rencontres, Le Havre s'est arraché pour aller chercher un match nul (2-2) à Montpellier sur un but tardif de Samuel Grandsir. Enfin, Nantes n'y arrive toujours pas contre Toulouse et s'est incliné face au Téfécé à domicile sur le score de 2 buts à 1. Pourtant, ce sont bien les Canaris qui ont mené au score les premiers.