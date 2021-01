L1 : Mbappé et Neymar s'amusent, le PSG distance le LOSC et l'OL

Dans : Ligue 1.

21e journée de Ligue 1 :

Parc des Princes.

Paris Saint-Germain - Montpellier Hérault : 4 à 0.

Buts : Mbappé (34e, 63e), Neymar (60e), Icardi (61e) pour le PSG.

Expulsion : Omlin (19e) pour le MHSC.

En dominant largement le Montpellier Hérault en ouverture de la 21e journée de Ligue 1 (4-0), le Paris Saint-Germain a collé une énorme pression sur le LOSC et l’OL.

Toujours invaincue, l’équipe de Mauricio Pochettino avait à coeur de frapper les esprits sur sa pelouse. Après un début de match timide, Paris se facilitait rapidement la tâche en provoquant l’expulsion du gardien héraultais Omlin, pour une sortie trop musclée en dehors de sa surface sur Mbappé (19e). À 11 contre 10, le PSG trouvait la faille avant la mi-temps. Après un joli échange entre Neymar et Di Maria, c’est Mbappé qui débloquait son compteur de buts en 2021 (1-0 à la 34e).

En deuxième période, le PSG perdait Navas (46e) et Marquinhos (51e) sur blessure. Ce qui n’altérait toutefois pas la marche en avant de Paris. Puisqu’après l’heure de jeu, le PSG écrasait Montpellier en trois minutes. D’abord avec le but de Neymar, qui s’offrait un beau cadeau pour son 100e match à Paris sur un service de Mbappé (2-0 à la 60e). Puis par l'intermédiaire d’Icardi, qui trompait Bertaud après un centre de Florenzi (3-0 à la 61e). Et enfin grâce au doublé de Mbappé sur un caviar d’Icardi (4-0 à la 63e). Après cette démonstration de force express, le PSG se calmait jusqu'au coup de sifflet final.

Grâce à cette troisième victoire de suite en championnat, le PSG prend provisoirement trois points d’avance sur le LOSC et cinq sur l’OL en tête de la L1. S’ils veulent rester dans la course au titre, Lille et Lyon devront donc gagner contre Rennes et Saint-Etienne dimanche.