L1 ‍: Lorient surprend Reims et met la pression à l'OL

21e journée de Ligue 1

Clermont - Brest : 1-1

Lorient - Reims : 2-0

Toulouse - Nantes : 1-2

Ce dimanche en Ligue 1, Lorient s'est imposé face à Reims au Moustoir. Une victoire précieuse dans la lutte pour le maintien.

Les Merlus ont fait une belle opération en battant Ie Stade de Reims ce dimanche en Ligue 1. Lorient avait cruellement besoin d'une victoire pour recoller à Metz et l'OL. Si tout n'a pas été parfait, les Bretons ont fait le nécessaire pour surprendre les Champenois à deux reprises par l'intermédiaire de Bamba et Bakayoko. Au classement, les hommes de Régis Le Bris sont 16es et nouveaux barragistes, à égalité de points (19) avec l'OL, premier non-relégable.

Dans les autres rencontres du jour, Clermont et Brest ont fait match nul 1 but partout, pendant que Nantes allait battre Toulouse 2 buts à 1 au Stadium.