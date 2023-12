L1 ‍: Lille s'offre Metz, Chevalier arrête deux penaltys

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

14e journée de Ligue 1

Stade Pierre Mauroy

Lille bat Metz : 2 buts à 0

Buts pour Lille : Yusuf Yazici (45e+2) et Jonathan David (45e+6 sp)

Ce dimanche en Ligue 1 au Stade Pierre Mauroy, le LOSC a pris le meilleur sur le FC Metz. Les Dogues peuvent remercier Lucas Chevalier...

Le LOSC a fait une belle opération ce dimanche en battant Metz sur le score de 2 buts à 0. Un écart permis grâce à des buts de Yusuf Yazici et Jonathan David dans le temps additionnel de la première période. Pourtant, ce score reste flatteur pour les joueurs de Paulo Fonseca, alors que Lucas Chevalier a arrêté deux penaltys dans la rencontre. Un en première période et l'autre en seconde. Le jeune portier lillois assume son statut et montre qu'il est un gardien de grand talent.

OUIIIIIIIIII JONATHAN DAVID !!!



Notre Dogue marque le deuxième but de cette rencontre sur pénalty !#LOSCFCM 2-0 | 45' — LOSC (@losclive) December 3, 2023

Grâce à ce succès, le LOSC garde le rythme de Monaco, vainqueur plus tôt de Montpellier et reste 4e, à 1 point de l'ASM et 3 points de Nice, dauphin d'un PSG qui a pris 4 points d'avance sur les Aiglons en tête de la Ligue 1.