L1 : Lille fait plier Metz dans la douleur

Dans : Ligue 1.

Lille – Metz : 1-0

But : Luiz Araujo (88e) pour Lille

Globalement dominateur, le LOSC a éprouvé de grosses difficultés à faire craquer la défense du FC Metz ce dimanche après-midi (1-0).

Accroché par Rennes en ouverture du championnat au Stade Pierre-Mauroy, les hommes de Christophe Galtier avaient cette fois à cœur de l’emporter devant leur public. C’est chose faite, mais que ce fut difficile pour la formation nordiste. Malgré une domination assez nette, les coéquipiers de Jonathan Ikoné peinaient à se créer de grosses occasions. Et c’est finalement au bout du temps réglementaire que Lille la victoire grâce à un but du joker Luiz Araujo, remplaçant au coup d’envoi. Avec ce succès, les Dogues s’emparent de la tête de la Ligue 1, avec un match de plus que l’ASSE au compteur.