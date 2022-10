L1 : Lille fait chuter Lens dans le Derby du Nord

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

10e journée de Ligue 1 :

Stade Pierre Mauroy.

Lille OSC - RC Lens : 1-0.

But : David (44e sur penalty) pour le LOSC.

En clôture de la 10e journée de Ligue 1, le Lille OSC s’est adjugé le Derby du Nord face au Racing Club de Lens (1-0), grâce à un grand Lucas Chevalier et à un penalty de Jonathan David.

À deux points du podium après la défaite de l’OM contre Ajaccio samedi, Lens disposait d’une opportunité en or pour monter sur la boîte. Les Sang et Or prenaient d’ailleurs ce Derby du Nord par le bon bout en obtenant un penalty pour une faute de Fonte sur Machado dans la surface lilloise (14e). Une offrande loupée par Sotoca, qui butait sur un grand Chevalier (15e). Suite à cette belle frayeur, le LOSC se réveillait et finissait par avoir aussi un penalty, Haidara ceinturant André au premier poteau sur un corner d’Ounas (43e). Et contrairement à Sotoca un peu plus tôt dans le match, David sautait sur cette occasion pour ouvrir la marque en trompant Samba (1-0 à la 44e).

Nous sommes le Nord ⚜



Et nous sommes fiers d'être Lillois ❤#LOSCRCL 1-0 | 90'+8 — LOSC (@losclive) October 9, 2022

Au retour des vestiaires, les occasions se multipliaient de chaque côté, que ce soit Ounas (47e), André Gomes (72e) et Weah (93e) pour Lille ou Fofana (60e) et Claude Maurice (70e) côté lensois. Mais au final, le tableau d’affichage ne bougeait plus jusqu’au coup de sifflet final (1-0). Grâce à cette victoire importante dans le Derby du Nord, le LOSC de Paulo Fonseca remonte à la septième place de la L1 et revient à quatre longueurs du Top 5. Par contre, le RCL de Franck Haise chute pour la première fois de la saison et bloque donc au quatrième rang, au pied du podium.