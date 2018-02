L1 : Lille dans le rouge ! Nantes s'écroule !

Dans : Ligue 1, LOSC, FC Nantes.

Lille espérait se relancer définitivement après son nul arraché dimanche dernier contre l'OL, mais bien au contraire, opposé à une formation d'Angers dans le dur, les joueurs de Galtier se sont inclinés à domicile (1-2), et désormais le LOSC pointe à une très inquiétante 19e place. Sur ce que l'on a vu ce samedi, Lille peut craindre le pire.

Autre formation à vivre des moments difficiles, le FC Nantes est tombé à la Beaujoire face à Amiens (0-1), les Canaris n'ayant pris que six points en huit matches, et pointant à la dernière place des matches retour. Ce coup de mou nantais profite à Rennes, qui a dominé Troyes (2-0) et revient à un point du duo Montpellier-Nantes.

Guingamp a de son côté souffert pour arracher un point contre Metz (2-2), qui malgré sa situation critique ne lâche rien du tout dans ce championnat. Enfin, Dijon s'est recalé dans le ventre mou en venant d'une faible équipe de Caen (2-0).