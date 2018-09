L1 : Les droits TV pour Mediapro, c’est louche soupçonne Caïazzo

Dans : Ligue 1, ASSE.

En récoltant plus d’un milliard d’euros pour les droits TV de la période 2020-2024, la Ligue de Football Professionnel a fait le bonheur des pensionnaires de L1.

Déterminé à donner un nouvel élan à l’AS Saint-Etienne, Bernard Caïazzo est lui aussi ravi. Mais il ne peut s’empêcher d’émettre des doutes sur le principal acheteur. Rappelons que Mediapro a débarqué sans prévenir avant de rafler la majorité des lots pour 780 millions d’euros. De quoi inquiéter le dirigeant stéphanois. « On dit que Mediapro souhaite faire de la sous-traitance. Mais vu les sommes qu'ils ont engagées, je ne vois pas comment ils pourraient obtenir davantage », a prévenu le président du conseil de surveillance de l’ASSE dans L’Equipe.

Et pour cause, le groupe espagnol a perdu les droits TV de Serie A en raison de garanties financières jugées insuffisantes. « Nous, présidents de club, considérons que c'est de la responsabilité de la direction générale de la Ligue. On nous a dit qu'il n'y avait aucun problème de solvabilité », a lancé le patron de Première Ligue, le syndicat des clubs de L1, histoire de mettre la pression sur la LFP.