L1 ‍: Les chiffres tombent, DAZN ne va pas aimer

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir au Groupama Stadium, l'OL et l'OM ont offert un joli spectacle aux spectateurs et téléspectateurs. Même si ces derniers continuent de déserter DAZN pour consommer la Ligue 1 via piratage...

L'OL a pu profiter de son Groupama Stadium presque au complet ce dimanche soir pour la réception de l'OM. Cet Olympico était très attendu par les fans et observateurs. Mais voilà, l'offre de DAZN n'attire vraiment pas et ce, malgré une nouvelle offre promotionnelle à 19,99 euros par mois. Les amoureux du ballon rond ne répondent pas présents et pestent contre les services proposés, jugés bien faméliques pour un prix aussi élevé. De ce fait, ils désertent la plateforme pour consommer sur les réseaux sociaux, comme X, Telegram ou encore TikTok via piratage bien évidemment illégal et combattu par les instances et les autorités. Pour cet OL-OM, les chiffres recensés ont encore de quoi faire tourner les têtes...

DAZN ne séduit pas du tout, le désamour est total

😧 | Rayan Cherki pensait offrir le match nul à l’OL, mais… ! 💥🤯 #OLOM pic.twitter.com/2PAmoOD80C — DAZN France (@DAZN_FR) September 22, 2024

Ces dernières heures, RMC indique en effet que l'Olympico a battu presque tous les records, car certains flux ont atteint plus de 90 000 personnes. Un chiffre élevé qui ne va pas rassurer les instances du football français et DAZN, dépassé pour le moment au niveau de sa stratégie. Selon un sondage réalisé par En Pleine Lucarne sur 1170 votants, il apparaissait aussi que les internautes ont affirmé suivre la rencontre 50% en piratage et 17% sur DAZN. 33% n'ont tout simplement pas regardé... Si les autorités et la LFP veulent lutter contre le piratage des rencontres de Ligue 1, le combat s'annonce long et surtout très difficile à gagner. Le désamour est profond et le bilan pourrait être bien corsé au moment de passer à la caisse. Alors que la saison vient à peine de reprendre, les pertes pourraient être colossales pour les clubs qui vivent grandement des droits TV, qui sont non seulement à la baisse pour la première fois depuis très longtemps, mais qui risquent de provoquer le départ de DAZN dans deux ans si cela ne s'arrange pas.